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Дебютный «бой»: кадры первых учений молодых экипажей Су-34 на Урале

Анна Касаткина
05:25 06.10.2020
Летчики и штурманы, выпускники 2019 года, впервые пилотировали истребитель-бомбардировщик при выполнении учебно-боевых задач.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Молодые экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиационного объединения Центрального военного округа (ЦВО) выполнили бомбометание и нанесли огневое поражение условному противнику. Учения проходили на аэродроме Шагол в Челябинской области.

Летчики и штурманы, выпускники 2019 года, впервые пилотировали истребитель-бомбардировщик при выполнении учебно-боевых задач.

«Для точного поражения наземных целей, летчикам необходимо было вовремя выйти в район огневого применения, выдерживая установленный скоростной режим и высоту полета», - рассказали в Минобороны России.

Экипажи Су-34 выполнили одиночные полеты на малых и средних высотах от 300 до 3000 метров в районе дислокации условного противника. После того, как цели, имитирующие командные пункты и бронетехнику, были обнаружены, на них сбросили авиационные бомбы П-50Т с малых высот. Затем молодые лейтенанты отработали сложные маневры по уходу от средств противовоздушной обороны «противника».

Первые учебно-боевые вылеты выполнили 15 молодых летчиков и штурманов смешанного авиационного полка ЦВО. Перед полетами они прошли переобучение в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ. Выпускники отработали полеты на тренажерах, сдали зачеты и налетали более 100 часов с инструкторами на аэродроме Шагол. Теперь молодые экипажи выполняют полеты в простых и сложных метеоусловиях и отрабатывают элементы сложного пилотажа.

В учении задействовали 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР, более 20 единиц наземной техники и около 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управления полетами.

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