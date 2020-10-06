Дебютный «бой»: кадры первых учений молодых экипажей Су-34 на Урале

Молодые экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиационного объединения Центрального военного округа (ЦВО) выполнили бомбометание и нанесли огневое поражение условному противнику. Учения проходили на аэродроме Шагол в Челябинской области.

Летчики и штурманы, выпускники 2019 года, впервые пилотировали истребитель-бомбардировщик при выполнении учебно-боевых задач.

«Для точного поражения наземных целей, летчикам необходимо было вовремя выйти в район огневого применения, выдерживая установленный скоростной режим и высоту полета», - рассказали в Минобороны России.

Экипажи Су-34 выполнили одиночные полеты на малых и средних высотах от 300 до 3000 метров в районе дислокации условного противника. После того, как цели, имитирующие командные пункты и бронетехнику, были обнаружены, на них сбросили авиационные бомбы П-50Т с малых высот. Затем молодые лейтенанты отработали сложные маневры по уходу от средств противовоздушной обороны «противника».

Первые учебно-боевые вылеты выполнили 15 молодых летчиков и штурманов смешанного авиационного полка ЦВО. Перед полетами они прошли переобучение в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ. Выпускники отработали полеты на тренажерах, сдали зачеты и налетали более 100 часов с инструкторами на аэродроме Шагол. Теперь молодые экипажи выполняют полеты в простых и сложных метеоусловиях и отрабатывают элементы сложного пилотажа.

В учении задействовали 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР, более 20 единиц наземной техники и около 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управления полетами.