Патрулирование «Ярсов», разведка и уничтожение «врага»: под Иркутском завершились масштабные учения ракетных войск

Масштабное командно-штабное учение Ракетных войск стратегического назначения завершилось в Иркутской области. Эти маневры стали первыми после полного перевооружения ракетного соединения на мобильный комплекс «Ярс».

По замыслу учений, диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) провели минирование участков дорог на маршрутах боевого патрулирования ПГРК «Ярс». Для поиска ДРГ применялись транспортно-боевые вертолеты, такие как Ми-8АМТШ, и комплексы с беспилотниками, в том числе входящие в состав боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М».

«Диверсантов» обнаружили на дальних подступах к полевым позициям, своевременно блокировали и уничтожили. Сорвать подготовку расчетов к выполнению задачи не удалось даже диверсионным группам, превосходящим по численности подразделения охраны и обороны.

В рамках учения ракетные полки выходили на маршруты боевого патрулирования как в дневное, так и в ночное время. Помимо основного учебного задания, войска также отработали совершение маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточение агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

В маневрах принимали участие более трех тысяч военнослужащих, было задействовано около 300 единиц техники. После завершения учений крупногабаритная техника вернулась в пункты постоянной дислокации.