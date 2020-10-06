Памятник адмиралу флота Алексею Сорокину открыли на Федеральном военном кладбище в Мытищах

На Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах открыли памятник адмиралу флота Алексею Сорокину.

В церемонии принял участие заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Вся жизнь Алексея Ивановича была тесно связана с историей нашего Отечества и его Вооруженных сил. В грозном 41-м году девятнадцатилетним юношей Алексей Иванович Сорокин был призван в Красную армию. С декабря 1942 года до конца войны он в действующей армии. Отважно сражался с врагом в должности командира минометного расчета, затем комсорга батальона на Калининском и 1-м Прибалтийском фронтах. Участвовал в Смоленской, Белорусской, Прибалтийской наступательных операциях. За проявленное мужество и отвагу он награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й и 1-й степени. Победу встретил в Латвии, в боях по ликвидации последнего оплота гитлеровцев - Курляндского котла», - сказал на церемонии открытия памятника замминистра Картаполов.

После окончания Военно-политической академии в 1952 году Алексей Сорокин связал свою судьбу с Военно-морским флотом. В течение 16 лет проходил службу на Тихоокеанском флоте, пройдя путь от заместителя командира по политической части эскадренного миноносца до начальника политотдела военно-морской базы. В 1968 году Алексей Иванович был назначен начальником отдела пропаганды и агитации - заместителем начальника политуправления Военно-морского флота, затем был первым заместителем начальника политуправления, в 1973 году - членом военного совета - начальником политуправления Северного флота.

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В 1976 году он возглавил управление пропаганды и агитации Главного политуправления Советской армии и Военно-морского флота, являясь одновременно заместителем начальника ГлавПУРа, в январе 1980 года назначен начальником политуправления Военно-морского флота. С сентября 1981 года и до конца службы в течение восьми лет Алексей Иванович Сорокин был первым заместителем начальника ГлавПУРа.

«До последних дней жизни Алексей Иванович активно сотрудничал и оказывал значительную помощь Министерству обороны и Главному военно-политическому управлению. Постоянно, с большим желанием выезжал в войска, встречался с командирами, политработниками, делился своим богатым опытом, участвовал в военно-патриотических мероприятиях», - отметил Андрей Картаполов.

Указом президента Российской Федерации к юбилею Победы Алексей Иванович Сорокин награжден медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Заместитель министра обороны России Андрей Картаполов вручил юбилейную медаль его дочери - Ольге Алексеевне.