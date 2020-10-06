Командующий войсками ЦВО прибыл в Самару с проверкой хода учений 2-й армии

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин прибыл в Самару, где проведет проверку боеготовности командного состава 2-й общевойсковой армии, сообщает пресс-служба ЦВО.

Лапин проверит, как выполняется воинскими частями и соединениями план на текущий год. Особое внимание будет уделено вопросам повышения боевого потенциала и боевой подготовки в летнем периоде обучения.

Также комплексная группа командования округа проверит выполнение мероприятий антитеррористической деятельности и материально-технического обеспечения воинских частей объединения.

2-я Гвардейская общевойсковая армия - крупнейшее воинское формирование в Приволжском федеральном округе. В ее составе находятся мотострелковые, артиллерийские, зенитные воинские части и соединения, в том числе и ракетная бригада, оснащенная ОТРК «Искандер-М», и единственная в России миротворческая мотострелковая бригада, а также части инженерных войск, РХБ защиты, подразделения материально-технического обеспечения.

Основное предназначение «Искандер-М» - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.

Разработка ОТРК «Искандер» была начата в 1988 году как результат в том числе личных усилий главного конструктора КБМ С.П. Непобедимого, доказавшего Военно-промышленной комиссии Президиума Совета министров СССР необходимость создания взамен ОТРК «Ока» ракетного комплекса, не подпадающего под действие положений договора с США о РСМ. Комплекс принят на вооружение в 2006 году.

«Искандер» использует высотную сверхманевренную квазибаллистическую ракету. Обладает сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПВО. Благодаря смешанной системе наведения достигается высокая точность попадания - пять-семь метров. Дальность стрельбы - до 500 километров.