Ночной полет: кадры выполнения экипажем ракетоносца Ту-95МС практических заданий в Коми
Продолжительность полетного задания составила более восьми часов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Экипаж дальней авиации на стратегическом ракетоносце Ту-95МС выполнил полетное задание в республике Коми. В ходе него крылатыми ракетами были поражены наземные цели.
«Данные мероприятия проводятся согласно плану боевой подготовки. Основной задачей летного состава является отработка уверенных и организованных действий при выполнении задач по предназначению», - рассказал командир соединения дальней авиации генерал-майор Олег Пчела.
Помимо практических пусков ракет с успешным поражением мишеней, экипаж выполнил дозаправку в воздухе, а также отработал задачи воздушного патрулирования в заданном районе. Продолжительность полетного задания составила более восьми часов.