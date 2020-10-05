Российский Су-27 перехватил над Балтийским морем самолеты Германии и Швеции

Российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота перехватил над Балтийским морем базовый патрульный самолет ВМС Германии и самолет-разведчик ВВС Швеции. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной.

«5 октября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации две воздушные цели», - говорится в сообщении.

Чтобы опознать цели и не допустить нарушения границы РФ, в воздух был поднят истребитель Су-27, который сопроводил иностранные самолеты над Балтийским морем.

После их разворота российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Су-27 - советский и российский многоцелевой высокоманевренный всепогодный тяжелый истребитель четвертого поколения, который поднялся в воздух в конце 1970-х годов.

Благодаря большой полезной нагрузке способен не только вести воздушный бой и перехват целей, но и эффективно наносить удары по наземным и надводным целям. Его модификации стоят на вооружении ВКС России и свыше 30 стран мира. Всего построено более 800 Су-27.