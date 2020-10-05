Картаполов: Запад имеет цель поставить вопрос о международно-правовых основаниях существования РФ

Новейшие технологии и достижения прогресса в области связи и коммуникации все чаще становятся инструментами психологической борьбы, которые использует ряд западных стран против России.

Об этом заявил начальник Главного военно-политического управления, заместитель министра обороны Андрей Картаполов, выступая на форуме «История для будущего. Новый взгляд» в Москве.

По его словам, одним из главных объектов этой борьбы стала Великая Отечественная война, правду о которой пытаются исказить.

«Рассказывая, показывая и распространяя эти вымыслы, Запад имеет цель поставить вопрос о международно-правовых основаниях существования России, о чем сегодня уже конкретно и не единожды говорилось», - сказал замминистра.

Андрей Картаполов напомнил, что Минобороны уделяет сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне первостепенное внимание. Регулярно рассекречиваются архивные документы тех лет, создаются проекты, подобные открывшейся недавно на территории Главного храма Вооруженных сил РФ галереи «Дорога памяти».