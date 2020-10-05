Армия Ликвидация химической угрозы: специалисты РХБЗ демонтируют цех ртутного электролиза в Усолье-Сибирском Анна Касаткина В мероприятиях по обеспечению безопасности задействованы более 60 военнослужащих и 20 единиц военной техники. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Войска РХБ защиты продолжают ликвидировать угрозу загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском Иркутской области. Специалисты приступили к демонтажу цеха ртутного электролиза предприятия «Усольехимпром». Военнослужащие используют авторазливочные станции АРС-14КМ и универсальную тепловую машину УТМ-80М, которые позволяют обрабатывать железобетонные конструкции водой и ставить высотные водяные завесы для предотвращения образования и распространения пылевого облака. «Специалистами 27 научного центра Министерства обороны РФ при помощи анализатора ртути РА-915М ежедневно проводится химический мониторинг воздуха в районе рабочей площадки», - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. Всего в мероприятиях по обеспечению безопасности задействованы более 60 военнослужащих и 20 единиц военной техники. Сводный отряд Минобороны прибыл в Усолье-Сибирское 10 августа. Он выполняет задачи по постановке водяных завес вокруг расснаряжаемых емкостей в случае возникновения аварийной ситуации, ведет мониторинг химической обстановки, производит отбор проб для проведения экспресс-анализа почвы, воды и воздуха. Лабораторные исследования проводятся на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБ защиты. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика