Корабли Северного флота направились к архипелагу Северная Земля

Корабли Северного флота выполнили задачи в районе острова Котельный (архипелаг Новосибирские острова) в море Лаптевых и направляются к острову Голомянный архипелага Северная Земля в Карском море. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Корабли должны обогнуть архипелаг с северной стороны, выполнить ледовую разведку и выяснить, могут ли там проходить суда в это время года.

На военной базе «Северный клевер», расположенной на острове Котельный, заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев проверил подготовку личного состава тактической группы, который занимается слаживанием батарей берегового ракетного комплекса «Бастион», а также авиационной комендатуры аэродрома Темп.

В море Лаптевых экипажи большого противолодочного корабля «Североморск» и большого десантного корабля «Кондопога» провели учения по борьбе за живучесть.

На тренировке морские пехотинцы отразили нападения малоразмерных быстроходных плавсредств и отстрелялись по морской цели. Экипаж вертолета Ка-27 выполнил полет на воздушную разведку с палубы «Североморска».

«Североморск» - большой противолодочный корабль проекта 1 155, входящий в состав Северного флота. Водоизмещение корабля - 6 840 тонн стандартное, 7 480 тонн полное; длина - 163 метра, ширина - 19 метров, осадка - 7,8 метра.

Основное вооружение - универсальные ракето-торпеды «Раструб», предназначенные для поражения надводных кораблей и подводных лодок. Корабль имеет два 533-мм торпедных аппарата и мощную систему ПВО. На борту могут располагаться два вертолета типа Ка-27.