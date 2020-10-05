Армия Мишени поражены успешно: Ту-95МС выполнил практические пуски крылатых ракет в Коми Анна Касаткина В ходе выполнения полетного задания экипаж самолета также выполнил дозаправку в воздухе и отработал задачи воздушного патрулирования в заданном районе. © Фото: Минобороны России Стратегический ракетоносец Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнил пуски крылатых ракет по наземным целям на полигоне в республике Коми. Продолжительность полетного задания составила более восьми часов. В ходе его выполнения экипаж самолета выполнил дозаправку в воздухе и отработал задачи воздушного патрулирования в заданном районе. Командир соединения дальней авиации генерал-майор Олег Пчела отметил, что мероприятие проводилось согласно плану боевой подготовки. «Основной задачей летного состава является отработка уверенных и организованных действий при выполнении задач по предназначению», - добавил он. По итогам все крылатые ракеты успешно поразили заданные мишени, что зафиксировано средствами объективного контроля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика