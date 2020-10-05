Мишени поражены успешно: Ту-95МС выполнил практические пуски крылатых ракет в Коми
В ходе выполнения полетного задания экипаж самолета также выполнил дозаправку в воздухе и отработал задачи воздушного патрулирования в заданном районе.
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Стратегический ракетоносец Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнил пуски крылатых ракет по наземным целям на полигоне в республике Коми. Продолжительность полетного задания составила более восьми часов.
В ходе его выполнения экипаж самолета выполнил дозаправку в воздухе и отработал задачи воздушного патрулирования в заданном районе.
Командир соединения дальней авиации генерал-майор Олег Пчела отметил, что мероприятие проводилось согласно плану боевой подготовки.
«Основной задачей летного состава является отработка уверенных и организованных действий при выполнении задач по предназначению», - добавил он.
По итогам все крылатые ракеты успешно поразили заданные мишени, что зафиксировано средствами объективного контроля.