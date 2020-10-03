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Террористы «ан-Нусры»* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб

Валентина Пескова
23:18 03.10.2020
Подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в районе провинции Алеппо .
Террористы «ан-Нусры»* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб
© Фото: Handout Zumapress.com Globallookpress

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.

Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.

«Зафиксировано два обстрела населенных пунктов Руайха в провинции Идлиб и Эрназ в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"», - заявил Гринкевич.

Контр-адмирал также отметил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Подразделения российской военной полиции продолжают патрулирование в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Хасеке. А силы армейской авиации проводят воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Метрас до Бир-Кантари и обратно.

Джебхат ан-Нусра* - террористическая организация, запрещенная на территории РФ

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