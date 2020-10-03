Террористы «ан-Нусры»* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб
Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич.
«Зафиксировано два обстрела населенных пунктов Руайха в провинции Идлиб и Эрназ в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"», - заявил Гринкевич.
Контр-адмирал также отметил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
Подразделения российской военной полиции продолжают патрулирование в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Хасеке. А силы армейской авиации проводят воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Метрас до Бир-Кантари и обратно.
Джебхат ан-Нусра* - террористическая организация, запрещенная на территории РФ