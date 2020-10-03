Армия Террористы «ан-Нусры»* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб Валентина Пескова Подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в районе провинции Алеппо . © Фото: Handout Zumapress.com Globallookpress Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич. «Зафиксировано два обстрела населенных пунктов Руайха в провинции Идлиб и Эрназ в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"», - заявил Гринкевич. Контр-адмирал также отметил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Подразделения российской военной полиции продолжают патрулирование в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Хасеке. А силы армейской авиации проводят воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Метрас до Бир-Кантари и обратно. Джебхат ан-Нусра* - террористическая организация, запрещенная на территории РФ В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика