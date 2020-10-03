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В парке «Патриот» проходит праздник в честь 470-летия Сухопутных войск

Владислав Кустов
Кирилл Васин
16:06 03.10.2020
История праздника начинается с момента создания первого постоянного войска – стрелецких полков, и издания соответствующего Указа Ивана IV Грозного.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В подмосковном Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» сегодня можно увидеть эволюцию Сухопутных войск, начиная с далекого прошлого. Там сегодня проходит праздник, посвященный 470-летию старейшего и самого многочисленного вида Вооруженных сил.

Для многочисленных зрителей, кроме прочего, подготовлена реконструкция боя времен начала Великой Отечественной войны.

В Главном храме ВС РФ присутствовал главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков. Он отметил, что история данного славного вида войск уходит глубоко в века. После литургии на главной площади перед храмом состоялось торжественное шествие, выступление конницы.

Также в парке «Патриот» состоялась передача Минобороны от РЖД полной реплики бронепоезда времен войны. На передаче присутствовал заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-полковник Андрей Картаполов.

«При воссоздании бронепоезда полностью сохранен его исторический облик. Применены технические решения, позволяющие демонстрировать его ходовые качества, его системы вооружения. Это очень важно прежде всего для нашего подрастающего поколения», - отметил Картаполов.

Также в парке вниманию зрителей и гостей представлены интерактивные площадки с образцами техники и оружия. Имеется клуб авиамоделистов, площадка «Танковое сражение» с радиоуправляемыми небольшими моделями.

День Сухопутных войск Вооруженные Силы Российской Федерации отмечают 1 октября. Эта памятная дата установлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года. История праздника начинается с момента создания первого постоянного войска – стрелецких полков, и издания соответствующего Указа Ивана IV Грозного.

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