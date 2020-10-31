Гонки на БТР и прицельная стрельба: под Мурманском морпехи показали мастерство

В гоночную трассу превратили на время полигон в Мурманской области. Морпехи Северного флота выжимали максимум из своих БТРов, не экономя ни снарядов, ни патронов.

Контрольная проверка на арктическом полигоне Северного флота представляет собою для военнослужащих, можно сказать, полевой экзамен по итогам летнего периода обучения. Несмотря на то, что уже лежит снег, они должны показать все, что умеют.

Механики-водители безукоризненно вели технику, одно за другим преодолевая самые разные препятствия. Для того, чтобы маневрировать на площадке, сидя в машине, закованной в тяжелую броню, требуется ювелирная точность. Очень важно тонко чувствовать габариты на той же «змейке» или при выезде из капонира, задним ходом, когда время не ждет.

«Те водители-механики, которые в начале учебного года имели оценки ближе к удовлетворительным, за летний период обучения подтянули свои профессиональные навыки и показывают сегодня только хорошие и даже отличные оценки», - прокомментировал заместитель командира по вооружению 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота Виталий Баданин.

При огневой подготовке стреляют прицельно по мишеням из ручного противотанкового гранатомета. На две тысячи метров - из снайперских винтовок. Автоматные очереди, где работают «двойками», оглушают из-за укрытия. Цели поражают в упоре лежа с колена.

Команда «К бою!» звучит для двух тысяч военнослужащих. На позициях - больше ста единиц техники. Экзамен сдается строго по нормативу - секундомер не обмануть. Так подводят на Северном флоте итог полугодовой работы морпехов. Впереди - зимние тренировки.