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Остов здоровья: военные строители завершили монолитный каркас нового медцентра в Североморске

Николай Курашкин
05:00 30.10.2020
Центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерным томографом, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России

Военные строители завершили монолитный каркас здания нового медцентра в Североморске. Многофункциональный центр на 100 койко-мест строится для оказания медицинской помощи местному населению.

За основу взят типовой проект построенных ранее центров. Вместе с тем, здание выполнено с применением монолитных армированных стен. Необходимость усиления стен обусловлена размещением в данном медицинском центре специализированного отделения радиологии, которого нет в других аналогичных медцентрах.

К настоящему времени военные строители завершили устройство монолитного каркаса здания. Выполняется монтаж оконных блоков и внутренних инженерных сетей. Центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерным томографом, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

Всего за полгода построены 16 многопрофильных медицинских центров на базе военных госпиталей в 15 регионах России. Для нужд населения регионов возведены медцентры в Воронеже, Кызыле, Пскове, городе Великие Луки и других населенных пунктах.

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