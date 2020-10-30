Остов здоровья: военные строители завершили монолитный каркас нового медцентра в Североморске

Военные строители завершили монолитный каркас здания нового медцентра в Североморске. Многофункциональный центр на 100 койко-мест строится для оказания медицинской помощи местному населению.

За основу взят типовой проект построенных ранее центров. Вместе с тем, здание выполнено с применением монолитных армированных стен. Необходимость усиления стен обусловлена размещением в данном медицинском центре специализированного отделения радиологии, которого нет в других аналогичных медцентрах.

К настоящему времени военные строители завершили устройство монолитного каркаса здания. Выполняется монтаж оконных блоков и внутренних инженерных сетей. Центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерным томографом, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

Всего за полгода построены 16 многопрофильных медицинских центров на базе военных госпиталей в 15 регионах России. Для нужд населения регионов возведены медцентры в Воронеже, Кызыле, Пскове, городе Великие Луки и других населенных пунктах.