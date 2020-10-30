Ударными темпами: МО с опережением графика строит объекты водоснабжения в Крыму

Минобороны России с опережением графика выполняет работы по строительству объектов для обеспечения пресной водой жителей Крыма. Военные строители приступили к возведению комплекса водозабора на реке Бельбек. Одновременно работы ведутся на втором объекте, который позволит наполнить Чернореченское водохранилище водой из Кадыковского карьера.

На берегу реки Бельбек будет создан накопительный бассейн с водозабором. Менее чем за полгода военным строителям предстоит проложить около 3 км водовода, построить насосные станции и очистные сооружения.

Комплекс мероприятий по переброске воды из Кадыковского карьера в реку Черная и далее на городские водозаборные узлы предусматривает строительство водовода протяженностью 10,5 км.

Также военные строители установят мощную плавучую насосную станцию. С ее помощью 20 тысяч кубометров воды в сутки будет подниматься на расчетную высоту 105 метров. Далее от так называемой точки перелома вода самотеком пойдет по трубам в русло реки Черной. Учитывая сжатые сроки, применен принцип параллельного производственного цикла на напорном и гидростатических участках в четыре потока, - бригады военных строителей идут навстречу друг другу.

Данные проекты должны быть полностью завершены до марта 2021 года, что позволит обеспечить жителей Севастополя пресной питьевой водой в полном объеме.

Ходу возведения объектов было посвящено совещание, в котором приняли участие вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, заместитель министра обороны России Тимур Иванов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин лично ознакомился с ходом реализации проекта на всех площадках строительства. В ходе совещания прозвучали доклады о выполняемых работах, наращивании темпов строительства, а также о соблюдении всех экологических стандартов», – сказал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

По итогам совещания Тимур Иванов сообщил, что «вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин поблагодарил специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны России за проводимую работу по обеспечению водой жителей Крыма, отметив сжатые сроки, в которые специалистам Минобороны России удалось развернуть масштабные строительные работы».