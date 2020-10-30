В Самарканде началось заседание Комитета начальников штабов ВС СНГ
Заседание Комитета начальников штабов Вооруженных сил стран Содружества Независимых Государств (СНГ) под председательством начальника Генштаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова началось в Самарканде (Узбекистан).
«Многие мероприятия международного сотрудничества в текущем году проведены в режиме видеоконференцсвязи либо перенесены на более поздний срок. Проведение нашей встречи в очном формате - подтверждение высокого уровня взаимодействия между нашими Генеральными штабами, доверия и добрососедства», - сказал Герасимов в пятницу, открывая совместное заседание.
В свою очередь, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Узбекистана генерал-майор Павел Эргашев в своем приветственном слове отметил, что приоритетным направлением сотрудничества на пространстве Содружества является обеспечение региональной безопасности, а также антитеррористическое взаимодействие оборонных ведомств стран СНГ.
«Сегодня повышается угроза международного терроризма, повышаются риски обострения старых и появления новых очагов напряженности и международных конфликтов», - сказал он.
В ходе заседания главы военных делегаций стран СНГ планируют обсудить комплекс вопросов сотрудничества в сфере обороны и безопасности, представляющих взаимный интерес, а также обменяться мнениями по складывающейся военно-политической обстановке по периметру границ стран Содружества.
В заседании принимают участие военные делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегации Исполнительного комитета СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ.