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В Самарканде началось заседание Комитета начальников штабов ВС СНГ

Андрей Аркадьев
10:53 30.10.2020
Главы военных делегаций стран СНГ планируют обсудить комплекс вопросов сотрудничества в сфере обороны и безопасности.
В Самарканде началось заседание Комитета начальников штабов ВС СНГ
© Фото: Минобороны России

Заседание Комитета начальников штабов Вооруженных сил стран Содружества Независимых Государств (СНГ) под председательством начальника Генштаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова началось в Самарканде (Узбекистан).

«Многие мероприятия международного сотрудничества в текущем году проведены в режиме видеоконференцсвязи либо перенесены на более поздний срок. Проведение нашей встречи в очном формате - подтверждение высокого уровня взаимодействия между нашими Генеральными штабами, доверия и добрососедства», - сказал Герасимов в пятницу, открывая совместное заседание.

В свою очередь, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Узбекистана генерал-майор Павел Эргашев в своем приветственном слове отметил, что приоритетным направлением сотрудничества на пространстве Содружества является обеспечение региональной безопасности, а также антитеррористическое взаимодействие оборонных ведомств стран СНГ.

«Сегодня повышается угроза международного терроризма, повышаются риски обострения старых и появления новых очагов напряженности и международных конфликтов», - сказал он.

В ходе заседания главы военных делегаций стран СНГ планируют обсудить комплекс вопросов сотрудничества в сфере обороны и безопасности, представляющих взаимный интерес, а также обменяться мнениями по складывающейся военно-политической обстановке по периметру границ стран Содружества.

В заседании принимают участие военные делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегации Исполнительного комитета СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ.

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