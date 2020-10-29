На подмогу: в МФМЦ Минобороны на Камчатке оказали помощь более 400 пациентам с коронавирусом

Многофункциональный медицинский центр Министерства обороны России на Камчатке работает в штатном режиме и продолжает прием пациентов с коронавирусной инфекцией из числа военнослужащих и местных жителей.

Для оказания помощи используется новейшее рентгеновское оборудование, компьютерный томограф, аппараты УЗИ и ИВЛ. Всего в МФМЦ используется свыше 1300 единиц специального оборудования и предметов медицинского назначения. Укомплектован центр специалистами, обученными и переподготовленными на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

МФМЦ Минобороны России в Петропавловске-Камчатском возводился по специальному проекту, разработанному Военно-строительным комплексом ведомства для регионов с повышенной сейсмической активностью. Специалистами применялись стройматериалы и технические решения, которые позволили обеспечить лечение пациентов и безопасную работу персонала в условиях 9-балльной сейсмичности по шкале Рихтера.