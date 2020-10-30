За прошедшую неделю российская армия провела более трех тысяч практических мероприятий

В Министерстве обороны РФ сообщили о ходе проведения мероприятий по боевой подготовке Вооруженных Сил за прошедшую неделю. Практические мероприятия проводили на суше, море и воздухе.

На 64 военных аэродромах страны было проведено 235 летных смен и совершено более 5,6 тысяч прыжков с парашютом.

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В ходе недели в море находилось более 90 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В рамках подготовительных мероприятий было проведено около 400 занятий по вождению – 46% из них ночью.