За прошедшую неделю российская армия провела более трех тысяч практических мероприятий
Для учений было задействовано 84 полигона.
© Фото: Минобороны России
В Министерстве обороны РФ сообщили о ходе проведения мероприятий по боевой подготовке Вооруженных Сил за прошедшую неделю. Практические мероприятия проводили на суше, море и воздухе.
На 64 военных аэродромах страны было проведено 235 летных смен и совершено более 5,6 тысяч прыжков с парашютом.
В ходе недели в море находилось более 90 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.
В рамках подготовительных мероприятий было проведено около 400 занятий по вождению – 46% из них ночью.