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Главком ВМФ поздравил военных моряков с Днем моряка-надводника и Днем основания Российского регулярного флота

Кирилл Васин
00:05 30.10.2020
Николай Евменов пожелал морякам, их родным и близким крепкого флотского здоровья, счастья, благополучия и оптимизма.
Главком ВМФ поздравил военных моряков с Днем моряка-надводника и Днем основания Российского регулярного флота
© Фото: Министерство обороны России

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил военных моряков с Днем моряка-надводника и Днем основания Российского регулярного флота, который отмечается 30 октября. Соответствующая поздравительная телеграмма направлена в адрес командований Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

Главком отметил, что история создания Российского регулярного флота начинается с 1696 года, когда Боярская Дума по настоянию Петра I приняла решение: «Морским судам быть».

«Память народа бережно хранит славу побед на море Петра I, Федора Ушакова, Павла Нахимова, героев Корфу, Чесмы, Гангута, Синопа. Благодарные потомки вечно будут помнить великий подвиг краснофлотцев и командиров Великой Отечественной войны, их беззаветную преданность и любовь к Родине, мужество и героизм», - подчеркнул Евменов.

© Министерство обороны России

Он добавил, что нынешнее поколение моряков-надводников является достойным наследником и продолжателем славных традиций своих героических предшественников. Военные моряки самоотверженно служат своему народу и Отечеству, с достоинством и честью выполняют свой патриотический и воинский долг, мужественно несут свою нелегкую службу по защите национальной безопасности России и ее государственных интересов.

«Для современного Военно-морского флота России нет невыполнимых задач. ВМФ России является океанским и всеширотным флотом и уверенно чувствует себя в Мировом океане. Сегодня задачи военно-морского присутствия в морской и океанской зонах выполняют около 70 кораблей и судов Военно-морского флота России», - отметил Евменов.

Главком особо подчеркнул тот факт, что «военные моряки по своему уровню подготовки способны выполнять задачи любой сложности». Подтверждением этого являются высокая оценка профессионализма, мастерства, морской и боевой выучки военных моряков, экипажей кораблей, проявленные в ходе оперативного межфлотского учения «Океанский щит-2020», стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020», Армейских международных игр-2020 и в ряде других крупных мероприятий боевой и оперативной подготовки. По его словам, наплаванность надводных кораблей в текущем году составила около 14000 ходовых суток.

Поздравляя военных моряков, Евменов акцентировал внимание на том, что ВМФ России является активно развивающимся флотом. Как он заявил, развернуто строительство кораблей океанской зоны, оснащенных самым современным вооружением, развиваются системы морского оружия, не имеющие аналогов в мире. Также ведется и подготовка экипажей кораблей по новым учебным программам.

Главком ВМФ в своем поздравлении пожелал военным морякам, их родным и близким, крепкого флотского здоровья, счастья, благополучия и оптимизма.

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