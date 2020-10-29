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Десантирование из Ил-76: курсанты училища ВДВ выполнили прыжки с парашютом под Рязанью

Андрей Аркадьев
18:10 29.10.2020
Таким образом, они завершили горно-полевой выход, который месяц проходил на Кубани, сообщает Министерство обороны РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Выпускники Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова выполнили массовые прыжки с парашютом в Рязанской области.

Десантированию предшествовал перелет пятикурсников с аэродрома Крымск. К месту высадки их доставили самолетами Ил-76. Курсанты выполняли прыжки с высоты 800 метров на площадку приземления Житово. Скорость десантирования составила около 160 км/ч.

Теперь предстоит выполнить 60-километровый марш до учебного центра в Сельцах, где курсантов ждет финальное испытание.

За время полевого выхода будущие командиры подразделений ВДВ довели до совершенства навыки стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, управления подчиненным и приданным личным составом, а также выполнения задач по предназначению.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова. Максимальная взлетная масса достигает 200 тонн. Самолет способен перевозить до 60 тонн грузов на дальность до 4 000 километров.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.

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