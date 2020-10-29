Армия ЧФ РФ начал следить за действиями зашедших в Черное море кораблей НАТО Андрей Аркадьев В состав минно-тральной группы военно-морских сил НАТО входят корабли Италии, Испании, Греции и Франции. © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости Черноморский флот приступил к непрерывному слежению за действиями кораблей Военно-морских силы НАТО, зашедших в Черном море в четверг, 29 октября. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ. «Силы и средства Черноморского флота преступили к непрерывному слежению за действиями группы минно-тральных сил объединенных ВМС НАТО, зашедшей в акваторию Черного моря 29 октября 2020 года», - говорится в сообщении. В состав группы входят: универсальное транспортное судно "Алиакмон" ВМС Греции, тральщик-искатель мин "Орион" ВМС Франции, морской тральщик "Алгеро" ВМС Италии и базовый тральщик "Дуэро" ВМС Испании. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика