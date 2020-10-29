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Во Всеармейском правовом диктанте приняли участие 15 тысяч военнослужащих ТОФ

Андрей Аркадьев
12:22 29.10.2020
Диктант прошел в Вооруженных силах РФ в рамках Единого дня правовых знаний.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Для военнослужащих Тихоокеанского флота, желающих проверить уровень своих правовых знаний, во Владивостоке и на Камчатке сегодня были развернуты четыре основные площадки, на которых проводился Всероссийский правовой диктант.

В Приморье на вопросы можно было ответить в штабе Тихоокеанского флота и на борту самого большого надводного корабля ТОФ - корабля измерительного комплекса «Маршал Крылов». На Камчатке диктант проводился на базе соединения морской пехоты войск и сил на Северо-Востоке России и в штабе Подводных сил ТОФ.

Всего же в зоне ответственности ТОФ было оборудовано более 100 площадок, диктант написали почти 15 тысяч тихоокеанцев, гражданских специалистов и членов семей военнослужащих. Примечательно, что для дальневосточников диктант также проходил в режиме онлайн, без учета разницы часовых поясов.

Военнослужащие Черноморского флота также приняли участие в написании диктанта, который сегодня прошел в Вооруженных силах РФ в рамках Единого дня правовых знаний. Площадками для проведения диктанта кроме штаба флота стали соединения, воинские части и корабли ЧФ.

Военнослужащие ответили на 25 вопросов из области правовых знаний, путем выбора одного ответа из нескольких представленных вариантов. Задания диктанта были связаны с правовыми аспектами государственного устройства Российской Федерации, прохождения военной службы и международного гуманитарного права.

Целями диктанта стало предоставление возможности военнослужащим получить независимую оценку своих правовых знаний, а также получение объективной информации об уровне правовой грамотности личного состава флота.

Всеармейский правовой диктант в Вооруженных силах Российской Федерации был проведен впервые. На Черноморском флоте диктант прошел на 37 площадках, в его написании приняли участие более 4 000 военнослужащих различных категорий.

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