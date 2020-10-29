В Бурятии стартовало российско-монгольское учение «Селенга-2020»

В Республике Бурятия, на полигоне «Бурдуны» Восточного военного округа (ВВО), состоялось открытие совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2020».

На церемонии открытия были подняты государственные флаги и исполнены гимны обоих государств. Руководитель «Селенга-2020» генерал-майор Руслан Абдулхаджиев, его коллега из ВС Монголии и почетные гости пожелали удачи и успехов личному составу при выполнении совместных учебно-боевых задач. После торжественной части штабы руководства учений приступили к совместному планированию действий войск.

Впервые в истории проведения учения «Селенга», будет опробован способ поэтапного выполнения задач на полигонах двух государств-участниц учений. Основной этап розыгрыша практических действий пройдет на полигоне «Бурдуны», после чего военнослужащие ВС Монголии продолжат выполнять задачи по уничтожению условного противника на территории своего государства.

В 2020 году на международном учении задействованы ряд подразделений танкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия общей численностью порядка 650 человек и более 100 единиц техники.