Сводный медотряд Минобороны РФ отправился в Курганскую область для борьбы с коронавирусом

Врачи Центрального военного округа (ЦВО) убыли в Курганскую область для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Группа специалистов окружного военного клинического госпиталя состоит из инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов и врача лабораторной и ПЦР-диагностики.

Специалисты отправилась в Курганскую область в составе сводного медицинского отряда Минобороны РФ и оказания консультативной и практической помощи коллегам в лечении больных тяжелыми формами коронавирусной инфекции.

Военные врачи ЦВО прошли специальную подготовку, имеют большой практический опыт в оказании помощи больным коронавирусной инфекцией, оснащены необходимым оборудованием и медикаментами для организации оперативной работы в очагах возникновения инфекции.