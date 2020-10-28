Ураганный «Вихрь-1»: опубликованы кадры первого пуска модернизированной противотанковой ракеты

Летчики армейской авиации Южного военного округа в Краснодарском крае впервые произвели пуск модернизированной противотанковой ракеты «Вихрь-1». Тестовые пуски проводились в рамках плановых учебных полетов.

Пуск новых ракет был осуществлен с ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» с высоты около 300 метров. Расстояние до цели составляло около восьми километров. В Минобороны РФ сообщили, что для наведения ракеты на цель пилоту требуется совершить минимум действий - оружие оснащено системой автоматического наведения. Отмечается, что впервые модернизированный «Вихрь-1» был представлен на форуме «Армия-2020».

«Комплекс очень удобный в использовании. При попадании объекта в зону сканирования цель автоматически берется на сопровождение и остается только нажать на кнопку. Что называется, обнаружил - нажал - забыл», - сообщил летчик-штурман вертолета Ка-52 Андрей Соколов.

Ранее полковник армейской авиации Игорь Романов сообщил, что до конца 2020 года авиационные подразделения ЮВО получат в свое распоряжение модифицированные вертолеты Ка-52 с улучшенными возможностями по боевому применению.