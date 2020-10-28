Из госпиталя МО в Абхазии выписали первых пациентов

Из мобильного многопрофильного госпиталя, который военнослужащие развернули в Сухуме для лечения больных с коронавирусом, выписаны первые семь пациентов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Больных привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

«Состояние выписанных пациентов отличное, все они поступили ранее в средней степени тяжести протекания болезни, им был назначен амбулаторный курс лечения. После проведенного лечения, мы сделали рентгеновские снимки, которые показали положительную динамику и результат, после было принято решение о выписке больных», - приводит военное ведомство слова начальника инфекционного отделения мобильного многопрофильного госпитале майор медицинской службы Альберта Тоторкулова.

После выписки пациенты поделились эмоциями с журналистами, все они положительные.

«Со стороны российских врачей госпиталя было оказано большое внимании и забота, это во многом помогло победить болезнь и способствовало нашему выздоровлению. Условия лечения очень хорошие, все врачи профессионалы своего дела», - сообщила Лада Харитонова.

Российские военные медики на территории развернутого в Сухуме госпиталя дополнительно проводят исследования по ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городских лаборатории республики. В течение нескольких дней было обработано болеп 600 анализов.