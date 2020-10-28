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На бреющем в самое пекло: как летчики армейской авиации не бросают своих в Сирии

Алексей Алексеев
03:00 28.10.2020
В САР боевые машины стелются на сверхмалой высоте, всего в паре десятков метров над землей, на скорости под 200 километров в час, чтобы минимизировать шанс попасть в прицел гранатомета.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

С сирийской авиабазы Хмеймим в небо плавно взмывает многоцелевой Ми-8 - через считанные минуты после сигнала тревоги. Если при боевой задаче скорость имеет решающее значение - это к армейской авиации.

Достаточно лишь раз стать пассажиром вертолета, за штурвалом которого - летчик смешанного авиационного полка особого назначения, чтобы понять, что здесь работают только асы. В Сирии боевые машины стелются на сверхмалой высоте, всего в паре десятков метров над землей, идут на бреющем полете на скорости под 200 километров в час. Это не летный шик, а жизненная необходимость - попасть в прицел гранатомета можно в любую секунду.

Пять лет назад именно вертолеты армейской авиации вылетели на поиск экипажа сбитого Су-24. Тогда спасли штурмана Константина Мурахтина. Пилоты работали на подконтрольной боевикам территории, под непрерывным огнем.  Эвакуация раненых - один из основных элементов подготовки экипажей и военнослужащих специальных спасательных отрядов. Эти люди своих не бросают.

Летчики армейской авиации в любой момент готовы отправиться в самое пекло: осенью экипажи вертолетов встали на пути лесных пожаров в провинции Латакия; пилоты работали в дыму, при восходящих потоках горячего воздуха, но отстояли деревни и реликтовые кедровые рощи, в очередной раз подтвердив свой высочайший класс.

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