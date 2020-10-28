ВКС России успешно выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
В Казахстане на полигоне Сары-Шаган боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО), сообщает Минобороны России.
«Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью», - приводит российское военное ведомство слова командира соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майора Сергея Грабчука.
Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил, и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, добавили в военном ведомстве.