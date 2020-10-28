Полковник армейской авиации рассказал о новых вертолетах для российской армии

Начальник боевой подготовки армейской авиации Воздушно-космических сил полковник Игорь Романов рассказал в интервью газете «Красная Звезда» о ходе испытаний новейших боевых вертолетов для российской армии. По его словам, на данный момент на тестовых полигонах «обкатываются» вертолеты Ми-28НМ, Ми-38Т и Ми-26Т2В – все они ранее были представлены широкой публике в рамках форума «Армия-2020».

«Программа испытаний идет по графику. В ближайшее время эти машины должны поступить в Государственный центр боевого применения и переучивания лётного состава армейской авиации, в вертолетные полки и бригады армейской авиации» - цитирует слова полковника «Красная Звезда».

Романов отметил, что это не единственные новые вертолеты, которые получит армия в 2020 году – до конца года ожидается поставка новейших Ка-52 с улучшенными возможностями по боевому применению. Они будут доставлены в распоряжение сил Южного военного округа.