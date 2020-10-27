Испытания на Балтике: экипаж МРК «Одинцово» прикрылся от воздушного удара морским «Панцирем»

Экипаж новейшего малого ракетного корабля «Одинцово» выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушной цели из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М» в Балтийском море. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Комплекс выполнил стрельбы по мишеням М-6, поставленным истребителями Су-27 морской авиации Балтийского флота. Все цели были успешно поражены.

В рамках государственных испытаний проводятся маневренные и скоростные испытания корабля, проверяется работа агрегатов, систем и узлов, вооружения, навигационных и радиотехнических средств.

«Одинцово» - третий в серии малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт» и первый, вооруженный морской версией зенитного комплекса «Панцирь». МРК оснащен также пусковыми установками крылатых ракет «Калибр» и 76-мм артутстановкой. 800-тонный корабль планируется передать Балтийскому флоту до конца года.