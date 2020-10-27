Шойгу: продолжается формирование единого оборонного пространства в границах Союзного государства

Продолжается формирование единого оборонного пространства в границах Союзного государства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

«Принята общая Военная доктрина, функционируют региональная группировка войск, а также Единая региональная система противовоздушной обороны, организовано совместное военное планирование», - отметил он.

По словам Шойгу, основное внимание уделяем подготовке вооруженных сил и повышению боевых возможностей региональной группировки. Ежегодно в рамках двустороннего сотрудничества проводятся более 120-ти мероприятий, половину из которых составляет оперативная и боевая подготовка.

«Это совместные штабные тренировки Объединенного командования группировки стратегического уровня, учения "Запад" и "Щит Союза", совместные учения и тренировки на уровне видов вооруженных сил, родов войск и специальных подразделений», - добавил глава ведомства.

Министр напомнил, что в конце сентября белорусские военнослужащие приняли участие в учениях «Кавказ – 2020» на полигоне Капустин Яр, а подразделения российских Воздушно-десантных войск и белорусских Сил специальных операций провели в Республики Беларусь совместные учения «Славянское братство – 2020».

Кроме того, отрабатываются задачи в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки, проводимых в форматах международных организаций, в первую очередь ОДКБ. Так, на днях завершились миротворческие учения «Нерушимое братство – 2020», которые показали рост выучки и слаженности наших войск.

В рамках соответствующих программ Союзного государства совершенствуется военная инфраструктура, развивается система технического прикрытия железных дорог региона, добавил Шойгу.