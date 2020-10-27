Высший пилотаж: летчики ЗВО раскрыли потенциал сверхманевренных Су-35С в небе Карелии

Пилоты Ленинградской армии ВВС Западного военного округа провели учения с использованием истребителей поколения 4++ Су-35С. В ходе выполнения задач выпускники военных ВУЗов успешно выполняли фигуры высшего пилотажа, раскрыв потенциал сверхманевренных российских истребителей. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

© Министерство обороны России

Также были отработаны приемы взаимодействия с силами ПВО - зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями Западного военного округа. Пилоты успешно справились с заданиями по пилотированию по заданному маршруту, уходу от средств поражения условного противника и аэронавигации.

© Министерство обороны России

В пресс-службе уточнили, что допуск к самостоятельным тренировочным полетам выпускники военных ВУЗов получили после теоретического переучивания и выполнения контрольных полетов на специально оборудованных тренировочных самолетах под руководством опытных инструкторов.