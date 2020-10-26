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Группировка на Донгузе: в Оренбургской области стартовало крупнейшее учение ЦВО

Николай Курашкин
06:00 26.10.2020
В ходе маневров будут выполнены боевые стрельбы из ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, самоходных и буксируемых гаубиц, артиллерийских пушек и минометов.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Учение, в котором задействованы более 3 тысяч военнослужащих 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), стартовало на полигоне Донгуз в Оренбургской области. Это крупнейшие маневры в рамках итоговой проверки округа.

По тревоге в Самарской и Оренбургской областях были подняты бригада связи, а также ракетное и артиллерийское соединения 2-ой общевойсковой армии ЦВО. Они совершили комбинированный марш протяженностью 400 километров. За ходом основного этапа крупных учений будет наблюдать командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Созданная группировка войск отработает практические действия по управлению ракетными ударами и огнем артиллерии. В ходе учения будут выполнены боевые стрельбы из ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, самоходных и буксируемых гаубиц, артиллерийских пушек и минометов. В общей сложности задействовано около 600 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

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