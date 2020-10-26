Рекордными темпами: специалисты РХБЗ в Абхазии за день обеззаразили 85 тыс. кв. м

Военнослужащие сводного отряда РХБ защиты Черноморского флота (ЧФ) провели дезинфекцию социальных объектов, прибывшие в Абхазию помогать в борьбе с коронавирусом, продезинфицировали за день более 85 тысяч квадратных метров. Перед этим специалисты совершили марш из Гудауты в Очамчиру, сообщает Министерство обороны РФ.

Российские военные обработали растворами территорию рынка и воинской части, школьные классы и больничные палаты, здания прокуратуры и МВД. Обеззараживались дороги и общественные пространства.

В мероприятиях участвуют 30 военнослужащих, задействовано 11 автомобилей: мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, генераторы горячего тумана и комплектов специальной обработки ДК-4.

Помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией российские военнослужащие оказывают по просьбе властей Абхазии.