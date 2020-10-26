«Волхов» принят в состав Тихоокеанского флота

Новая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Волхов» была принята на состав Тихоокеанского флота. Приказ о принятии субмарины на вооружение подписал главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. Об этом сообщает газета «Красная Звезда».

По словам Евменова, «Волхов» обладает рядом улучшенных характеристик, которые делают подлодку незаметной и малошумной. Адмирал подчеркнул, что на сегодняшний день подлодки класса 636.3 «Варшавянка» имеют «мировой приоритет» в области неатомного подводного кораблестроения.

Контракт на производство подлодок серии 636.3 был подписан в 2016 году в рамках плана Министерства обороны по усилению боевой готовности ВМФ и программы совершенствования дизель-электрических подводных лодок. По словам Евменова, до 2024 года Тихоокеанский флот получит в свое распоряжение шесть субмарин проекта, включая и «Волхов».