Вертолеты Ми-24 и Ми-8 нанесли ракетный удар по авиагруппировке «противника» на Урале

Ударные вертолеты Ми-24П и транспортно-боевые Ми-8МТВ5 ЦВО нанесли ракетный удар по полевому аэродрому и уничтожили авиационную группировку условного противника в ходе летно-тактических учений на Урале.

Экипажи вылетели с аэродрома в Свердловской области к месту обнаружения полевого аэродрома «неприятеля». Четыре вертолета уральской бригады армейской авиации выполнили скрытый подлет к району огневого применения, снижение до высоты около 50 метров и пуски неуправляемых авиационных ракет С-8 класса «воздух-поверхность».

В результате авиационного удара экипажи Ми-24П и Ми-8МТВ5-1 поразили более 20 наземных целей, имитирующих самолеты, вертолеты и пункт управления условного противника. Всего экипажи совершили около 15 учебно-боевых вылетов и поразили более 60 наземных целей.

В летно-тактических учениях армейской авиации ЦВО было задействовано два ударных вертолета Ми-24П и два транспортно-боевых вертолета Ми-8МТВ5-1, более 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управления полетами.