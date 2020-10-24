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Внезапность, скорость и точность: бойцы спецназа отмечают 70-летие со дня основания войск

Валентин Гвоздев
09:45 24.10.2020
Даже в праздник военнослужащие не прекращают оттачивать свое мастерство – на учебно полигоне спецназовцы штурмуют
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Свой профессиональный праздник отмечает элита Вооруженных сил РФ – подразделениям спецназа исполняется 70 лет со дня основания. На счету этих бойцов тысячи уникальных операций, многие из которых до сих пор находятся под грифом «Секретно».

Именно спецназовцы работают в тылу противника, освобождают заложников и ликвидируют боевиков. Даже в праздник они оттачивают свое мастерство.

На учебном полигоне военнослужащие отдельного соединения специального назначения отрабатывают тактику действий при штурме здания. Такие тренировки в полной вкладке проходят не реже двух раз в неделю. На них бойцы оттачивают свои навыки, нарабатывают слаженность, точность стрельбы и таким образом поддерживают высочайший уровень физической подготовки.

Погода, местность, обстановка для спецназовцев не имеет никакого значения, они всегда готовы к выполнению любых задач. Отбор в элиту Вооруженных сил – жесточайший, и проходят его далеко не все.

«Отбор в войска специального назначения начинается с военкомата, сюда попадают лучшие из лучших. Мы отдаем предпочтение военнослужащим прошедшим срочную службу в Воздушно-десантных войсках, но здесь двери открыты для всех желающих, готовых испытать серьезные физические и моральные нагрузки», – поясняет командир группы специального назначения Евгений.

Движения выработаны до автоматизма – прикрывая друг друга, бойцы зачищают командный пункт условного противника. Огневой подготовке уделяют внимания ничуть не меньше, чем подготовке физической. Бойцы спецназа – это универсальные солдаты, а значит, должны уметь все.

«Подразделения специального назначения в совершенстве владеют всеми видами стрелкового оружия, регулярно проводятся тренировки, боевые стрельбы подразделений проводятся около 2-3 раз в неделю», – говорит командир группы специального назначения Алексей.

А еще – занятия по воздушно-десантной подготовке, вождению боевой техники, ориентированию на местности и выживанию. Тренировки практически не прекращаются.

«С детства мечтал служить в спецназе. После окончания университета, призвался на срочную службу в воздушно-десантные войска, далее прошел отбор в наше подразделение», – говорит разведчик Александр.

Александр подчеркнул, что службой в подразделении специального назначения гордится – «Никто кроме нас!».

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