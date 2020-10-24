Главком ВМФ Евменов рассказал о характеристиках подлодок проекта 636.3

Главком Военно-Морского Флота России, адмирал Николай Евменов заявил о том, что серия неатомных подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота (ТОФ) будет обладать улучшенными характеристиками.

«Планируется, что до 2024 года для тихоокеанцев будет построена серия из шести единиц неатомных подводных лодок проекта 636.3, что позволит поднять на новый уровень эффективности решение задач Тихоокеанским флотом в своей операционной зоне ответственности», - обратился Главком ВМФ в адрес участников церемонии приема в состав дизель-электрической подводной лодки «Волхов», которая состоялась на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.

В своем приветствии адмирал Николай Евменов особо подчеркнул, что принятая сегодня в состав ВМФ, подводная лодка «Волхов» проекта 636.3 имеет улучшенные тактико-технические характеристики.

В проекте этой подводной лодки реализован ряд инновационных решений, которые делают ее еще более совершенной, еще более малошумной и скрытной. На новый качественный уровень выведены характеристики ключевых систем вооружения и жизнеобеспечения подводной лодки.

Экипаж субмарины прошел подготовку по новым программам обучения в Учебном центре ВМФ, а затем, в ходе испытаний подводной лодки, закрепил полученные знания на практике. Опыт действий подводных лодок этого проекта, которые были ранее построены в количестве шести единиц для Черноморского флота, показал их эффективность и надежность, а также хороший модернизационный запас.

Как следствие, серия неатомных подводных лодок, строящихся для ТОФ, воплотила в себе совместные усилия Главного командования ВМФ, проектантов и корабелов Объединенной судостроительной корпорации и предприятий кооперации по дальнейшему развитию проекта 636.3, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-Морскому Флоту.

«Следует отметить, что подводные силы Тихоокеанского флота, их атомная и неатомная составляющая, находятся на активном этапе своего развития. Этот процесс будет продолжаться и далее, так как он отвечает требованиям, предъявляемым Военно-Морскому Флоту по обеспечению гарантированной безопасности с морских и океанских направлений», - резюмировал Главком ВМФ России.

Серия подводных лодок проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота, учитывает специфику их эксплуатации в условиях Дальнего Востока, добавил адмирал Николай Евменов.