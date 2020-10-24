Шойгу поздравил бойцов подразделений специального назначения с профессиональным праздником

Министр обороны России Сергей Шойгу от имени всего военного ведомства поздравил личный состав и ветеранов подразделений специального назначения с профессиональным праздником. Он отметил, что за всю историю страна знает немало примеров мужества и стойкости бойцов, которые прошли испытания войн и локальных конфликтов с честью и достоинством.

«Успех подразделений основан на кропотливой и профессиональной подготовке, силе духа российского воинства и взаимовыручке. Эти качества сквозь десятилетия надежно связывают поколения солдат и офицеров, превращая их в крепкую семью, которая год от года становится сплоченнее и сильнее», – отметил Шойгу.

Он подчеркнул, что нынешнее поколение спецназовцев, как и предыдущее, отличают безупречное боевое мастерство, умение во что бы то ни стало выполнить поставленные задачи и добиться намеченных целей. Министр подчеркнул, что особые заслуги в развитии и укреплении боевого духа подразделений принадлежат ветеранам, которые проводят воспитание молодого поколения с большой заботой и трепетом, в духе традиций российского воинства и преданности Родине.

«В день юбилея желаю вам, дорогие товарищи, здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в совершенствовании профессиональной выучки и верности духовно-нравственным идеалам Родины во благо укрепления обороноспособности нашего государства», – заключил Шойгу.

Двадцать четвертого октября российским войскам специального назначения исполняется 70 лет со дня основания. Даже в праздник военнослужащие не прекращают оттачивать свое мастерство – на учебном полигоне спецназовцы штурмуют позиции условного противника.