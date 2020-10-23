Самая мирная артиллерия: отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала Михалкина отмечает годовщину

Отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа имени маршала Владимира Михалкина отмечается свою годовщину – ему исполняется 53 года. Именно эти военнослужащие делают каждый государственный праздник намного ярче.

На оснащении дивизиона - 76-миллиметровые пушки ЗиС-3 образца 42-го года и салютные установки различных калибров на базе автомобиля КамАЗ. Только в этом году артиллеристы произвели свыше 500 залпов из орудий времен Великой Отечественной Войны и впервые дали несколько салютов в цвет государственного флага России.

Красочное представление в ночном небе, которое устраивают военнослужащие, всегда притягивает взгляд и собирает миллионы зрителей по всей стране.