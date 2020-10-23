Под Ульяновском прошли масштабные учения миротворческих бригад ВДВ

Отразить нападение на наблюдательные посты, сопроводить гуманитарные грузы и уничтожить условных противников. Такие задачи были поставлены перед миротворческими подразделениям ВДВ на учениях под Ульяновском.

Для выполнения ряда задач военные задействовали боевые машины десанта и бронетранспортеры «Ракушка». Они успешно прикрывали

наступление пехоты. Завершающим этапом тренировки стал штурм лагеря террористов и раздача гуманитарного груза мирным жителям.

Всего в учениях участвовали свыше 500 военнослужащих и почти 100 единиц техники, включая беспилотники «Орлан-10» и комплексы радиоэлектронной борьбы «Инфауна».