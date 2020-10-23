За неделю разведку у границ РФ вели 29 летательных аппаратов
Нарушения воздушного пространства России допущено не было.
© Фото: Минобороны России
За минувшую неделю воздушную разведку вдоль российских границ вели 26 самолетов-разведчиков и три беспилотника. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Иностранные разведчики сопровождались российскими РЛС из состава дежурных по ПВО сил с целью недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации.
Нарушения воздушного пространства России допущено не было. Ранее сообщалось, что воздушную разведку вдоль российских границ 52 самолета-разведчика и 9 БПЛА.