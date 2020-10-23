Проверка мастерства: расчеты ОТРК «Искандер-М» были подняты по тревоге под Оренбургом

В Оренбургской области единственные в регионах Поволжья расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» были подняты по тревоге в рамках подведения итогов боевой учебы 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

После сигнала о проверке расчеты совершили марш протяженностью около 250 километров комбинированным способом на штатной боевой технике на полигон Донгуз. Военнослужащие уже отработали преодоление водной преграды и погрузку на железнодорожные платформы. В течение недели они будут выполнять ряд учебно-боевых задач.

В маневрах были задействованы свыше 3 тысяч военнослужащих из соединений ракетчиков и артиллеристов, а также соединения связистов и управления 2-й армии.