Российские военные раздали продукты и организовали концерт для жителей Пальмиры

В Сирии военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили и раздали продуктовые наборы малоимущим семьям Пальмиры. Также для сотен местных жителей сыграл военный оркестр авиабазы в Хмеймиме.

Симфонии и марши в исполнении российских музыкантов уже не в первый раз звучат в Пальмире. В 2016 году, сразу после освобождения древнего города, здесь выступал знаменитый симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. Но потом город снова захватили боевики и устраивали здесь массовые казни, а затем взорвали сцену. Сейчас в мирном городе Пальмира древний амфитеатр вновь используют по прямому назначению, - как храм искусства. И здесь вновь звучит музыка.

Зрители - обычные жители города Тадмор, вблизи которого расположены руины Пальмиры. Большинство из них - беженцы, которые недавно вернулись в родные дома. Для многих этот концерт первый за долгие годы скитаний.

«Естественно, репертуар был особый. Мы подбирали его очень тонко для того, чтобы затронуть сердца и души местного населения своим русским менталитетом в первую очередь. Ну, естественно, были подобраны и произведения современного характера, которые известны во всем мире», - рассказал военный дирижер оркестра авиабазы Хмеймим Сергей Чубенко.

Одно из произведений, исполненное оркестром, написал художественный руководитель ансамбля имени Александрова и Валерий Халилов. Он погиб вместе со всем коллективом в авиакатастрофе на пути в Сирию. Сегодня его музыка в стенах Пальмиры - дань уважения и памяти артистам.

Музыка - универсальное средство общения людей, не требующее перевода. В песнях времен Великой Отечественной Войны зрители по одной мелодии понимали смысл всего произведения. Горечь утраты, лишения и надежда на жизнь в мире - это те чувства, которые знакомы каждому в зрительном зале

«Что я могу сказать. По сравнению с тем, как мне пришлось жить почти полтора года в лагере беженцев Рукбан, сейчас все просто прекрасно. Вот там был настоящий кошмар. Ни воды, ни еды. Постоянные поборы. Даже чтобы выбраться оттуда, мне пришлось заплатить боевикам. Только так они отпускали. Так что в Пальмире все хорошо. У меня есть работа в овощном магазине. Правда, спать приходится там же - наш дом разрушен», - рассказал житель Пальмиры Ахмад Акрам.

Военный оркестр впервые играет для жителей Тадмора, а вот специалисты российского центра по примирению враждующих сторон здесь частые гости и приезжают всегда не с пустыми руками.

«В конце этого мероприятия мы также будем проводить гуманитарную акцию - раздавать продуктовые наборы. 440 - по количеству прибывших сюда людей», - рассказал начальник отдела ЦПВС Алексей Дмитриев.

Среди зрителей немало детей. Они завороженно следят за каждым движением дирижера и музыкантов. Для многих этот концерт может стать самым ярким воспоминанием детства, не связанным с войной.