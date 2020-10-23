Помощь в борьбе с COVID-19: госпиталь МО принимает новых пациентов в Абхазии

Военные медики продолжают принимать больных в мобильном многопрофильном госпитале, который был развернут в городе Сухум, сообщает Министерство обороны РФ.

Также специалисты приступили к ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городской лаборатории. В течение дня было обработано более 100 анализов, после чего результаты исследований были отправлены обратно в лаборатории республики.

Сегодня в госпитале самый тяжелый день. Как отметил первый заместитель министра здравоохранения Республики Абхазия Алхас Конджария, «с момента начала работы больных везут со всех районов. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами и скорой помощи».

В госпитале имеется самое современное медицинское оборудование - аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.