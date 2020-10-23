Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Универсальные солдаты: как проходят будни российского спецназа

Роман Закурдаев
Андрей Аркадьев
18:29 23.10.2020
Завтра, 24 октября, в России отмечается День подразделений специального назначения Вооруженных сил.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Завтра в Вооруженных силах России будут отмечать День спецназа. Праздник учрежден в 2006 году, но дата связана с подписанием директивы о формировании подразделений специального назначения в Советской армии и флоте. В этом году с момента того знакового события исполняется 70 лет.

Уже привычно свой профессиональный праздник бойцы встречают на полигонах. Их подготовка разносторонняя и требует ежедневных занятий. Как тренируется элита, увидел корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

На тренировке спецназа в Западном военном округе бронеавтомобили «Тигр» на высокой скорости врываются в населенный пункт, захваченный условным противником. Неожиданность, быстрота, напор - спецназ обрушивается на врага как снег на голову. Стремительная атака на базу террористов отработана - ни одного лишнего движения, молниеносно и точно в цель.

Будни подразделений спецназа - это ежедневные многочасовые тренировки. При этом элита Вооруженных сил всегда в авангарде военной науки. В тире под открытым небом бойцы бригады Западного округа выполняют элементы курса боевой подготовки - это армейская тактическая стрельба. 

Новую военно-прикладную дисциплину по приказу министра обороны активно внедряют в войсках. Стрельба на точность и скорость отрабатывается на тренажерах-мишенях с различными препятствиями и сменой позиций, как правило неудобных для бойца. Все приближено к условиям боя.

«Стрелок движется по определенному коридору и поражает цели в динамике, двигаясь. Это опять же контроль положения оружия, спуск, безопасное обращение с оружием», - объяснил командир подразделения Виталий.

В гвардейском соединении спецназа в Пскове служат исключительно по контракту. Профессиональные бойцы готовы к выполнению задач в любых, самых экстремальных условиях: глубинная разведка, диверсионные операции, борьба с террористами, освобождение заложников.

В финальном этапе штурмовой полосы группа спецназовцев заходит в помещение с условным противником. Бойцы, прикрывая друг друга, переходят из одной комнаты в другую, чтобы зачистить территорию. 

Спецназовцы - это универсальные солдаты. Разведчики остаются незаметными для противника, безошибочно ориентируются на местности. Владеют всеми видами стрелкового оружия: могут мину обезвредить и с ножом они на «ты». 

Бойцы регулярно проходят и альпинистскую подготовку в условиях высокогорья. Очередная группа недавно вернулась из Центра горной подготовки и выживания Терскол, совершив восхождение на высочайшую вершину Европы - Эльбрус. Но чтобы выполнить задачу и застать неприятеля врасплох, для отработки навыков штурма подойдет и армейская казарма.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.