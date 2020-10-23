Универсальные солдаты: как проходят будни российского спецназа

Завтра в Вооруженных силах России будут отмечать День спецназа. Праздник учрежден в 2006 году, но дата связана с подписанием директивы о формировании подразделений специального назначения в Советской армии и флоте. В этом году с момента того знакового события исполняется 70 лет.

Уже привычно свой профессиональный праздник бойцы встречают на полигонах. Их подготовка разносторонняя и требует ежедневных занятий. Как тренируется элита, увидел корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

На тренировке спецназа в Западном военном округе бронеавтомобили «Тигр» на высокой скорости врываются в населенный пункт, захваченный условным противником. Неожиданность, быстрота, напор - спецназ обрушивается на врага как снег на голову. Стремительная атака на базу террористов отработана - ни одного лишнего движения, молниеносно и точно в цель.

Будни подразделений спецназа - это ежедневные многочасовые тренировки. При этом элита Вооруженных сил всегда в авангарде военной науки. В тире под открытым небом бойцы бригады Западного округа выполняют элементы курса боевой подготовки - это армейская тактическая стрельба.

Новую военно-прикладную дисциплину по приказу министра обороны активно внедряют в войсках. Стрельба на точность и скорость отрабатывается на тренажерах-мишенях с различными препятствиями и сменой позиций, как правило неудобных для бойца. Все приближено к условиям боя.

«Стрелок движется по определенному коридору и поражает цели в динамике, двигаясь. Это опять же контроль положения оружия, спуск, безопасное обращение с оружием», - объяснил командир подразделения Виталий.

В гвардейском соединении спецназа в Пскове служат исключительно по контракту. Профессиональные бойцы готовы к выполнению задач в любых, самых экстремальных условиях: глубинная разведка, диверсионные операции, борьба с террористами, освобождение заложников.

В финальном этапе штурмовой полосы группа спецназовцев заходит в помещение с условным противником. Бойцы, прикрывая друг друга, переходят из одной комнаты в другую, чтобы зачистить территорию.

Спецназовцы - это универсальные солдаты. Разведчики остаются незаметными для противника, безошибочно ориентируются на местности. Владеют всеми видами стрелкового оружия: могут мину обезвредить и с ножом они на «ты».

Бойцы регулярно проходят и альпинистскую подготовку в условиях высокогорья. Очередная группа недавно вернулась из Центра горной подготовки и выживания Терскол, совершив восхождение на высочайшую вершину Европы - Эльбрус. Но чтобы выполнить задачу и застать неприятеля врасплох, для отработки навыков штурма подойдет и армейская казарма.