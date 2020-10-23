Военному представителю Германии доведена позиция Минобороны России в связи с участием немецкой стороны в учениях НАТО Steadfast Noon и Resilient Guard

Двадцать третьего октября 2020 года в Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Германии в Москве. Германскому военному представителю была доведена позиция Минобороны России в связи с участием немецкой стороны в учениях НАТО Steadfast Noon и Resilient Guard, в ходе которых отрабатываются элементы применения американского тактического ядерного оружия.

Указано, что привлечение личного состава и авиации двойного назначения «неядерных» стран - членов НАТО, которой является Федеративная Республика Германия, к отработке сценариев применения ядерного оружия является грубейшим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.

Такие действия ведут к понижению порога применения ядерного оружия, провоцируют дальнейший рост напряженности по линии соприкосновения Россия-НАТО и негативно влияют на уровень доверия в Европе.