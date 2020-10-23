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Десантирование с вертолета и организация засады: спецназ ЗВО провел учения под Тамбовом

Андрей Аркадьев
14:13 23.10.2020
В тыл условного противника военнослужащие высадились с бронемашин и вертолетов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Тактические учения, включающие десантирование с вертолета, организацию засады, провели бойцы спецназа Западного военного округа в Тамбовской области.

Согласно плану, спецназ действовал в тылу противника. Военнослужащие уничтожили террористов и эвакуировали раненых. После выполнения основного задания отход группы прикрывали снайперы. Они использовали новую разработку российских оружейников - винтовки СВ-98М.

В учениях задействовали 50 единиц бронетехники и авиации, включая бронеавтомобили «Рысь» и «Тайфун», а также вертолеты Ми-8.

Ми-8 - самый массовый двухдвигательный вертолет в истории. Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается. В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты.

Напомним, завтра отмечается 70 лет со дня формирования подразделений специального назначения.

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