Армия Десантирование с вертолета и организация засады: спецназ ЗВО провел учения под Тамбовом Андрей Аркадьев В тыл условного противника военнослужащие высадились с бронемашин и вертолетов. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Тактические учения, включающие десантирование с вертолета, организацию засады, провели бойцы спецназа Западного военного округа в Тамбовской области. Согласно плану, спецназ действовал в тылу противника. Военнослужащие уничтожили террористов и эвакуировали раненых. После выполнения основного задания отход группы прикрывали снайперы. Они использовали новую разработку российских оружейников - винтовки СВ-98М. В учениях задействовали 50 единиц бронетехники и авиации, включая бронеавтомобили «Рысь» и «Тайфун», а также вертолеты Ми-8. Ми-8 - самый массовый двухдвигательный вертолет в истории. Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается. В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты. Напомним, завтра отмечается 70 лет со дня формирования подразделений специального назначения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика