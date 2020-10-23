Зенитчики ЮВО сбили самолеты «противника»: кадры учений

Зенитчики и летчики Южного военного округа уничтожили около 100 воздушных целей и отразили ракетно-авиационный удар условного противника.

Учения проходили на полигонах в Краснодарском крае и на Северном Кавказе. Военнослужащие выполнили более 50 различных нормативов, сообщает пресс-служба ЮВО. Расчеты боевых постов обнаружили цели, а расчеты противовоздушной обороны уничтожили «вражеские» самолеты.

В тренировке были задействованы зенитно-ракетные комплексы «Бук-М2», «Тор-М2У», «Стрела-10», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска», зенитные установки ЗУ-23-2.

Многофункциональный высокомобильный ЗРК средней дальности 9К317 «Бук-М2» (по кодификации НАТО - SA-17 Grizzly («Гризли») предназначен для поражения самолетов тактической и стратегической авиации, крылатых ракет, вертолетов и других аэродинамических летательных аппаратов.

«Тор-М2» - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.