Армия Засада на колонну «врага»: курсанты Рязанского училища ВДВ провели учения на Кубани Андрей Аркадьев Также курсанты совершили пеший переход по горно-лесистой местности, провели разведку и отработали оказание первой помощи. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Организацию засады на вражескую колонну отработали на кубанском полигоне курсанты Рязанского училища ВДВ. Они поделились на группы - задача первых внезапно атаковать, вторые должны оперативно среагировать на угрозу. Также курсанты совершили пеший переход по горно-лесистой местности, провели разведку и отработали оказание первой помощи в полевых условиях. Ранее на полигоне Раевский под Новороссийском около 500 курсантов прошли полосу препятствий «Четыре стихии». Они преодолевали препятствия на воде и суше, на высоте и под землей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика